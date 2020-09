Julio Iglesia cumple 77 años

En agosto se le vio muy delgado y caminando ayudado por dos esculturales mujeres en bikini. Asegura que mantiene la ilusión por seguir cantando aunque no actúa en España desde hace seis años.

Este miércoles, 23 de septiembre, Julio Iglesias cumple 77 años y lo hace tras un verano de informaciones preocupantes sobre su salud. En agosto se publicaron unas impactantes imágenes suyas donde se le veía muy delgado y caminando con serias dificultades mientras iba sostenido por dos enfermeras, por cierto esculturales y en bikini, pues el cantante no pierde el glamour ni en los momentos bajos. Tal avalancha de especulaciones se lio que el propio Julio tuvo que salir al paso explicando que había sufrido una caída tonta en su mansión de Punta Cana, donde se instaló durante el confinamiento por la pandemia. «Hace dos meses me caí en un pequeño puente de mi casa y casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo, en este tiempo he estado casi sin poder andar y he tenido que hacer recuperación».

-Publicidad-

Aclarado queda que el cantante parece tener todavía salud y también ilusión por seguir en los escenarios -«a mi me retirará la vida», asegura-. Uno de sus retos pendientes es retomar esa gira por España, donde hace seis años que no actúa, y donde tenía previstos para este verano 2020 conciertos en Fuengirola, Córdoba, Chiclana, el anfiteatro romano de Mérida y Alicante que tuvo que anular por la pandemia.