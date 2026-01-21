Sigue juicio contra conductor ebrio por muerte de asistentes del hogar y lesiones a su jefa

Julio César Chacón Espinoza fue llevado ayer a la continuación de juicio por la muerte de la asistente del hogar Lisseth Dalila Muñoz Miranda, de 29 años, y graves lesiones a su empleadora, Digna María Vanegas Medina.

Juicio a Julio Chacón por tragedia en Estelí

La tragedia ocurrió en el barrio Oscar Arnulfo Romero, de la ciudad de Estelí la tarde del 29 de septiembre pasado.

En la continuación del Juicio declararon Elia Muñoz, hermana de la fallecida y como víctima Digna María Vanegas Medina quienes fueron ofrecidas como pruebas testificales por el Ministerio Público.

La acusación indica que el día de los hechos, Chacón manejaba en estado de ebriedad y sin licencia el automóvil Honda color negro placa CZ 19546 y al realizar un giro se subió a una acera impactando mortalmente a Liseth Dalila Muñoz Miranda y a doña Digna María Vanegas.

Producto del impacto Lisseth Dalila quedó prensada sin vida entre el vehículo y la pared de la casa, mientras que Digna María salió proyectada hacia el interior de su vivienda sufriendo lesiones de gravedad, por lo que fue llevada al hospital San Juan de Dios de Estelí donde gracias a la atención logró sobrevivir.

La relación de hechos indica también que después del accidente el conductor Julio César Chacón dejó a las víctimas abandonadas y huyó del lugar, pero poco después fue detenido por la Policía.

Los familiares de Lisseth Dalila, quien habitaba en la comunidad Río Arriba, en el municipio de San Lucas, Madriz, exigen justicia ya que la víctima dejó dos niñas en la orfandad, una de 20 meses y otra de 7 años.

El Juez Erick Antonio Laguna Averruz, fijó la continuación del juicio para el 28 de enero del presente año.

