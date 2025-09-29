Ebrio conductor de vehículo acaba con la vida de asistente del hogar en Estelí

De forma instantánea murió la asistente del hogar Liseth Dalila Dávila, al ser arrollada por el vehículo placa CZ 19-546 conducido por Julio Chacón, quien andaba en presunto estado de ebriedad.

La tragedia se registró la noche de este lunes, en el barrio Oscar Arnulfo Romero de la ciudad de Estelí, de donde el conductor huyó, sin embargo, fue apresado horas después.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Liseth Dalila estaba sentada afuera de la casa en que laboraba junto a su jefa Digna Vanegas, cuando el irresponsable conductor perdió el control y se subió a la acera, arrollándolas de forma violenta.

Liseth Dalila, enseguida se rindió a la muerte al quedar bajo las llantas del vehículo, en tanto, doña Digna quedó tirada a un lado, sufriendo múltiples golpes que ameritaron su traslado al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí.

Según pobladores de la zona, Liseth Dalila, tenía 7 años de laborar como asistente del hogar en esa vivienda, y era originaria de Somoto, Madriz, donde dejó dos hijos en la orfandad.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del trágico accidente se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del caso.