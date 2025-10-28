Reprograman Audiencia Inicial a conductor acusado por muerte de madre y su hijo en Carretera Norte

Para el próximo lunes 3 de noviembre fue reprogramada la audiencia inicial en contra del transportista Rodolfo José Urbina Arévalo, de 58 años, quien fue acusado por el delito de homicidio imprudente en accidente de tránsito en perjuicio de una madre y su hijo.

La reprogramación fue realizada este martes en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua, a cargo de la doctora Nidia María O´Connor Vargas, ante quien la defensa expresó que el acusado está muy delicado de salud en el Hospital Bautista.

El accidente ocurrió el sábado 18 de octubre en el kilómetro 6 de la Carretera Norte, en Managua, por donde Kenia Lizeth Páiz Morris, de 37 años y su hijo Nelson Vanegas Páiz, de 5 años, iban cruzando la vía, cuando fueron impactados por la camioneta conducida por Rodolfo Urbina.

Kenia Lizeth Paiz Morris, de 35 años y su hijo Nelson Israel Vanegas Paiz, de 5

Madre e hijo eran originarios de Bilwi, Caribe Norte, y de acuerdo con la Fiscalía, el niño salió catapultado a dos metros del punto de impacto y murió al instante, mientras Kenia fue a caer a 53 metros y fue trasladada al hospital Alemán Nicaragüense, donde falleció.

La jueza Nidia O’Connor, del Juzgado Tercero Local, orientó que el procesado Urbina Arévalo sea valorado por un médico del Instituto de Medicina Legal para determinar su estado de salud, ya que padece de insuficiencia renal crónica y múltiples enfermedades.

Mientras avanza el proceso, el acusado se mantiene bajo custodia de su señora y una de sus hijas, quienes están comprometidas a llevarlo a sus sesiones de hemodiálisis y a presentarlo en las audiencias a las que sea citado por la autoridad judicial.

La defensa del acusado expresó en la audiencia preliminar que han estado en comunicación con la parte afectada y que han mostrado disposición de llegar a una mediación durante el proceso, por lo cual es muy probable que eso se logre en la próxima audiencia.

