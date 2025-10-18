Madre e hijo mueren arrolladas por conductor de camioneta que se dirigía a realizarse una hemodiálisis

Kenia Lizeth Paiz Morris, de 35 años y su hijo Nelson Israel Vanegas Paiz, de 5 añitos de edad, murieron de manera instantánea al ser embestidos por una camioneta placas M 341-359 conducía por Rodolfo José Urbina Arévalo, de 58 años, en el kilómetro 6 de la carretera norte, exactamente por las inmediaciones de la antigua Danto.

Kenia Lizeth Paiz Morris, de 35 años y su hijo Nelson Israel Vanegas Paiz, de 5

Se conoció que tanto Kenia Lizeth y su hijo Nelson Israel habían viajado desde Puerto Cabezas para realizarle unos exámenes al menor en el hospital infantil Manuel de Jesús Rivera la “Mascota”, sobre viniendo la tragedia cuando ambos regresaban a casa de familiares residentes en el barrio la primavera.

Tu Nueva Radio YA conversó con Rodolfo José, quien aun en estado de shock logró decir con voz entre cortada que nunca se imaginó involucrarse en una tragedia así, cuando se trasladaba al hospital Bautista a realizarse una hemodiálisis debido a los problemas renales que padece.

Sobre la tragedia, una vigilante identificada como Guillerma Gonzales Pérez dijo que ella miro cuando la señora y el Niño intentaron cruzar la carretera de sur a norte, ya había cruzado dos carriles, cuando la camioneta que se trasladaba a exceso de velocidad los atropello y arrastro por más de 20 metros.

Los cuerpos de las víctimas del fatídico accidente de tránsito fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se le realizara la autopsia para determinar la causa directa del fallecimiento.

Agentes de la jefatura de tránsito de la policía nacional realizan las investigaciones de la fatalidad vial.