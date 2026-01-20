Próxima semana seguirá juicio contra «El Moly» por atroz asesinato de jovencita en Carazo

Para el próximo 30 de enero fue programada la continuación del juicio oral y público contra el sujeto Moisés Adán Cruz Cruz, de 35 años, quien fue acusado por el asesinato agravado de la jovencita de iniciales Stephanie Sánchez Noguera, de 17 años.

Moisés Adán Cruz Cruz, alias «El Molly»

En la audiencia realizada el pasado viernes por la doctora Juana María Rivera Pineda, del Juzgado Segundo Penal de Juicio de Carazo, quedó demostrado que a la infortunada le amputaron sus manos aun estando con vida.

En la vista judicial estuvieron presentes los padres de la jovencita y por medio de video conferencia, el acusado escuchó los testimonios de una investigadora, una perito policial y un forense, quienes revelaron las pruebas recabadas.

Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años

La adolescente desapareció el 5 de noviembre del 2025 al salir de su casa a visitar a una amiga, y fue encontrada sin vida cinco días después en un predio montoso en el sector de Los Cruces, en Santa Teresa, Carazo.

La investigadora señaló que el día de su desaparición, la joven fue vista con Moisés Cruz, alias “Moly”, en tanto el forense dijo que la víctima fue asesinada de un golpe contundente en la nuca que le causo hemorragia intracraneal.

La autopsia también reveló que antes de ser ultimada, la jovencita sufrió la amputación de ambas manos cuando aparentemente intentaba defenderse de su atacante.

Los primeros estudios forenses no lograron confirmar si la joven fue abusada debido al tiempo transcurrido o por el posible uso de preservativo por parte del criminal, por lo que esa posibilidad sigue en estudio.

Para la continuación del juicio, la jueza pidió la presencia de tres testigos y cuatro investigadores policiales, quienes deberán de aportar lo que saben del caso para tener los elementos necesarios y poder emitir un fallo.

