Preparan sentencia contra sujeto que se declaró culpable de intentar matar a 4 personas en Managua

En los próximos días, el sujeto Leandro Antonio Artola Pérez conocerá el tiempo que deberá de pasar preso por haber participado en la tentativa de homicidio en perjuicio de cuatro personas en Managua.

Leandro Antonio Artola Pérez

Artola López se declaró culpable de haber intentado asesinar a Nick Alfaro López, John Baldelomar Cajina, José Ugarte Romero y Cristian Barrera Escobar, en una calle del barrio Enrique Gutiérrez en el Reparto Schick.

La acusación detalla que la noche del 19 de septiembre, Artola conducía una moto en la que viajaba un sujeto no identificado, quien descendió con un arma de fuego y disparó cinco veces hacia el grupo que estaba en la calle.

A causa del ataque, Nick Alfaro, John Baldelomar y Cristian Barrera resultaron heridos de bala. En tanto José Ugarte Romero salió ileso.

Tras escuchar la declaratoria de culpabilidad por parte del sonriente acusado, el doctor Francisco Javier Mairena Larios, Juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, dijo que la sentencia será informada al acusado en la cárcel modelo.

