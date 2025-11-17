Policía Nacional captura a 82 delincuentes mediante los Planes de Seguridad en Managua y otros departamentos

En la semana del 10 al 16 de noviembre de 2025, la Policía Nacional reporta 5 muertes homicidas y casi 100 asaltos en diferentes modalidades. Mediante los planes de seguridad, 82 delincuentes fueron puestos tras las rejas.

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que en Managua 44 antisociales fueron capturados: 1 por homicidio, 24 por robos y 2 por tráfico de drogas.

A estos delincuentes se les ocupó 11 libras de marihuana, 27 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

Mientras que en los departamentos, fueron capturados 3 por muertes homicidas, 21 por robos y tráfico de drogas, permitiendo la ocupación de 1 kilo con 563 gramos de cocaína, 674.4 gramos de crack y 7 libras de marihuana.

Además, se incautaron 3 armas de fuego, 2 pesas digitales, 12 celulares y dinero en efectivo.