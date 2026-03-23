Piden 15 años para salvaje que mató con adoquín a señora en Boaco

El sujeto Mario Alberto Mora fue declarado culpable luego de admitir ante el Juez de Distrito Penal de Juicio de Boaco, doctor Julio Antonio Acuña, que asesinó a la señora Eloísa del Carmen Chavarría Robleto, de 65 años.

Mario Alberto Mora asesino de Eloísa del Carmen Chavarría Robleto

Mora hizo la admisión del delito de homicidio al iniciar su juicio, por lo que en debate de pena la fiscalía pidió 15 años de prisión.

La fiscalía indicó en la acusación que el pasado 3 de febrero doña Eloísa Chavarría, caminaba sola por la comunidad El Carrizal, del municipio de San Lorenzo, Boaco, cerca de la empresa agrícola Miramontes.

Al verla sola, Mario Alberto la atacó asestándole un fuerte golpe en la cabeza con un trozo de madera de 33 centímetros de largo, dejándola inconsciente. Luego la arrastró más de 30 metros fuera del camino, donde la remató propinándoles más golpes con un pedazo de adoquín.

Ya viéndola muerta, llevó el cuerpo a un canal de aguas residuales de una empresa agrícola, donde lo sumergió y cubrió con ramas, siendo descubierto horas más tarde.

El próximo 9 de abril el juez Julio Acuña le dictara la sentencia a cumplir a Mario Alberto Mora.

