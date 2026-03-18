Nueva Segovia: piden 15 años para mujer que mató a hombre en parada de buses

Una condena de 15 años de prisión solicitó la Fiscalía para Irma Maritza Herrera Casco, de 32 años, quien fue declarada culpable por haber matado a Isaac Maradiaga García, de 43 años.

Irma Maritza Herrera Casco, de 32 años

La declaratoria de culpabilidad fue dictada por la máster Verónica Fiallos Moncada, Jueza de Distrito Penal de Juicios de Ocotal, tras conocer las pruebas y testimonios ofrecidos por el Ministerio Público.

Según la acusación, Issac Maradiaga fue asesinado la madrugada del 30 de junio de 2025, en la parada de buses del sector seis de la comunidad San Bartolo, municipio de Quilalí, Nueva Segovia.

Irma iba pasando en estado de ebriedad por el lugar y al ver a Isaac indefenso, descansando ebrio en la bahía, se agachó y le asestó dos estocadas en el pecho con un cuchillo.

Testigos dijeron que las puñaladas le causaron a Isaac Maradiaga una hemorragia interna que desembocó posteriormente en su muerte.

La defensa de la acusada solicitó la pena mínima de 10 años de prisión y será en los próximos días cuando la jueza Verónica Fiallos dé a conocer su veredicto.

Tras conocerse el fallo de culpabilidad, familiares de la víctima expresaron su satisfacción porque se está haciendo justicia.

