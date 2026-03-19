Liberan a motociclista que mató a mujer en silla de ruedas en carretera a Masaya

El motorizado Elmer Antonio Reyes Donaire, de 21 años, obtuvo su libertad tras llegar a un acuerdo económico con parientes de Johana del Carmen Matute Sánchez, de 40 años, a quien le causó la muerte en accidente de tránsito.

Acuerdo económico tras tragedia en carretera a Masaya

La tragedia ocurrió en el kilómetro 9 y medio de la carretera a Masaya, la madrugada del pasado 5 de enero.

Ese día la señora Johana Matute se movilizaba en una silla de ruedas, empujada por su esposo Omar Armando Malespín Ruiz, de 41 años, cuando Elmer Reyes los atropelló con su moto.

Al rodar por el pavimento doña Johana sufrió graves lesiones principalmente en la cabeza que le provocaron la muerte.

Elmer fue acusado por homicidio imprudente en accidente de tránsito en perjuicio de doña Johana Matute en concurso real con el delito de lesiones imprudentes graves en perjuicio de Omar Armando Malespín Ruiz, de 41 años

En el acuerdo económico realizado con el visto bueno de la doctora Alia Dominga Ampié Guzmán, Jueza Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, Elmer Reyes entregó 3 mil dólares a don Omar Malespín.

Asimismo se comprometió a entregar otros 120 mil córdobas, en 24 cuotas de 5 mil córdobas mensuales para los hijos de la fallecida.