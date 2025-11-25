Miércoles inicia juicio contra sujeto por el asesinato atroz de Stephanie Sánchez Noguera en Carazo

Este miércoles 26 de noviembre, día en que Stephanie Antonia Sánchez Noguera estaría cumpliendo 18 años, iniciará el juicio contra Moisés Adán Cruz Cruz, de 35 años, el sujeto acusado de asesinarla atrozmente en Carazo.

Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años

Moisés Cruz, alias “El Moly” es originario de Los Cruces, Santa Teresa, y la acusación en su contra fue presentada por el doctor Mario Ismael Guerrero Ulmos, fiscal auxiliar del Ministerio Público.

La joven Stephanie Sánchez fue reportada como desaparecida el miércoles 5 de noviembre y encontrada asesinada, con signos de abuso sexual, en un predio montoso del barrio Las Cruces, de Santa Teresa, el lunes 10.

Moisés Adán Cruz Cruz, de 35 años

Sobre su muerte, el dictamen forense reveló una hemorragia intracraneal más trauma a nivel de cuello y trauma con objeto contundente. Además, testigos indicaron que le cercenaron las manos.

Oscar Antonio Sánchez Montiel dijo que el día que desapareció su hija Stephanie, él la había ido a dejar donde una amiga luego de que hizo las tareas escolares que le asignaban en el centro educativo Nehemías, donde estudiaba.

Esa noche, la menor no volvió a casa y fue cinco días después que su cuerpo fue descubierto en estado de descomposición.

“Fue doloroso encontrarla. No queríamos aceptar esto”, declaró don Oscar, al pedir se haga justicia.

Contó que su familia llegó de Estados Unidos hace más de un año y Stephanie tenía nacionalidades nicaragüense y estadounidense; cursaba el último año de secundaria y su dominio del inglés le permitía colaborar como estudiante monitor.

Stephanie se graduaba de bachiller este año y se le recuerda como una persona muy bien portada y bastante amistosa.

