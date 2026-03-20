Liberan a chofer de bus que había sido acusado de causar muerte de pasajero cerca de América Uno

La doctora Ana María Vado Miranda, Jueza Cuarto Local de lo Penal de Managua, ordenó la libertad este viernes, del conductor de bus Carlos Antonio Silva Saravia, de 50 años, quien había sido detenido por la muerte de Luis Antonio Gutiérrez Murillo, de 74 años.

Silva Saravia fue acusado por homicidio imprudente en accidente de tránsito luego de que el señor Luis Gutiérrez murió al caer por la puerta trasera del autobús blanco placas M 3803 en las afueras del Instituto Edgard Arvizú, cerca de las Américas Uno, a las 6 con 30 minutos de la noche del lunes 9 de marzo.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Carlos Saravia conducía con las puertas abiertas y al dar un frenazo, dio lugar a que el adulto mayor se saliera de la unidad de transporte y cayera sobre el adoquinado, en donde murió de manera inmediata por los fuertes golpes que sufrió en el cráneo.

Durante la audiencia inicial, la jueza señaló que la Fiscalía no aportó las pruebas suficientes para continuar el juicio contra el busero, quien fue apoyado por miembros de su familia, quienes sostuvieron la versión de que fueron varios jóvenes quienes abrieron la puerta trasera del bus tocando el llamado botón de pánico o de emergencia.

Al apoyo del conductor también se sumaron miembros de su cooperativa y pasajeros, quienes destacaron su buen comportamiento y rectitud durante varios años de conocerlo.

El señor Luis Antonio Gutiérrez habitaba en Villa Rafaela Herrera, a escasas cinco cuadras de donde se encontró con la muerte.