Jinotega: sobreseen a dos hombres tras pagar multa por botar agroquímicos

La jueza Suyen Margarita Álvarez Palacios dictó sobreseimiento definitivo a favor de Oswaldo Hernández Orozco y Jerys Manuel Zeledón Alvarado, quienes habían sido acusados de cometer una falta contra la sanidad y el ornato público.

Osvaldo Hernández Orozco y Jerys Manuel Zeledón Alvarado

La resolución judicial dio por extinguida la acción penal que enfrentaban ambos ciudadanos tras haberse alcanzado un acuerdo satisfactorio entre las partes involucradas.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 7 de agosto en el sector de Los Pinos, a unos 300 metros de la entrada al vertedero municipal de Jinotega.

En ese punto, los dos hombres se detuvieron a la orilla de la carretera a bordo de una camioneta y procedieron a descargar cerca de cien recipientes con residuos líquidos y sólidos de insecticidas, fungicidas y herbicidas, ignorando los rótulos que prohíben el depósito de desechos en el lugar.

La maniobra fue documentada a través de videos grabados en el momento del hecho, lo que sirvió de base para que se presentara la acusación formal el 17 de agosto.

El proceso legal señaló como víctima a la Alcaldía de Jinotega, dado que el Código Penal sanciona expresamente a quien arroje basura de cualquier tipo o sustancias nocivas en la vía pública o espacios de acceso comunitario.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados de Jinotega, los procesados lograron una mediación con la representación legal de la comuna.

Como parte de los compromisos asumidos, Hernández y Zeledón ofrecieron disculpas públicas, prometieron no reincidir en este tipo de conductas y cancelaron una multa de 10,000 córdobas a favor de la municipalidad, lo que permitió el cierre definitivo del caso.

