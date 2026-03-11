Estelí: Imponen 10 años a sujeto por asesinar a poblador de San Nicolás

El Juez de Distrito Penal de Juicios de Estelí, Máster Erick Ramón Laguna Averruz, impuso 10 años de prisión al sujeto Cristóbal Rodríguez Lara, quien fue declarado culpable por el delito de homicidio en perjuicio de Álvaro José Laguna Rizo.

La víctima Álvaro José Laguna Rizo.

En el debate de pena, la Fiscalía y el acusador particular solicitaron la pena de 15 años por la gravedad de los hechos cometidos 13 de noviembre de 2025 en la comunidad Rodeo Grande del municipio de San Nicolás, Estelí, donde la víctima participaba en el entierro de un amigo fallecido en Estados Unidos.

Sin embargo, el judicial impuso 10 años de prisión como lo solicitó el defensor técnico por lo que el Ministerio Público y el acusador particular interpondrán un recurso de apelación para que los magistrados revoquen la sentencia.

Familiares de la víctima indicaron que sin importarle la cantidad de personas que participaban en el entierro, Cristóbal Rodríguez le asestó cinco balazos en el abdomen a Laguna Rizo hasta causarle la muerte.

Al momento de ser atacado, la víctima logró sacar el arma que portaba y le ripostó a su atacante causándole lesiones en el rostro que le dejaron cicatrices visibles.

Danelia Laguna Reyes, hermana del fallecido, recordó que cuando iban en el cortejo fúnebre escucharon los disparos y al regresar encontraron sin vida a Álvaro José Laguna Rizo.

Por ello expresaron que la sentencia dictada por el judicial debe ser revisada por los magistrados del Tribunal de Apelaciones.

