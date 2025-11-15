Dictan prisión preventiva a conductor acusado de matar con su auto a una joven en Estelí

El Juez de Distrito Penal de Audiencias de Estelí, doctor Elder Antonio Moreno Valverde, dictó prisión preventiva contra el conductor Julio César Chacón Espinoza por la muerte de Lisseth Dalila Muñoz Miranda, de 29 años, y las lesiones en perjuicio de Digna María Vanegas Medina.

La Fiscalía acusó a Julio Chacón por los delitos de homicidio imprudente en concurso ideal con el delito de lesiones en accidente de tránsito, por el accidente mortal ocurrido en la ciudad de Estelí la tarde del 29 de septiembre del 2025.

La acusación indica que el día de los hechos el acusado conducía sin licencia y en estado de ebriedad un auto marca Honda color negro placa CZ 19546 y, al realizar un giro, se subió a una acera impactando mortalmente a la asistente del hogar Lisseth Dalila Muñoz Miranda y a su empleadora Digna María Vanegas.

Producto del impacto, Lisseth Dalila quedó prensada sin vida entre el vehículo y la pared de la casa, sufriendo un shock hipovolémico, trauma abierto pélvico severo, amputación de la pierna derecha, más fractura cerrada de fémur y peroné izquierdo.

Mientras tanto, Digna María Vanegas salió proyectada hacia el interior de su casa, sufriendo lesiones de gravedad, por lo que fue llevada de urgencia al hospital San Juan de Dios de Estelí, donde gracias a la atención oportuna logró sobrevivir.

La relación de hechos indica también que después del accidente el conductor Julio César Chacón dejó a las víctimas abandonadas y huyó del lugar, pero poco después fue detenido por la Policía.

En representación de la víctima mortal asistieron sus hermanos, Elia Janeth y Sandy Alexis Muñoz Miranda, del municipio de San Lucas, Madriz, quienes pidieron justicia, ya que su hermana dejó dos niñas en la orfandad, una de 20 meses y otra de 7 años.

Luego de admitir la acusación, el juez programó la audiencia inicial contra Julio Chacón para el jueves 27 de noviembre.