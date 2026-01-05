Dictan prisión preventiva a chofer acusado de causar accidente donde murieron 4 personas en Jinotega

El doctor Carlos Alexis Molina Rugama, Juez de Distrito Penal de Audiencia de Jinotega, admitió la acusación y dictó prisión preventiva contra Bismark Vladimir Mairena Arauz, de 44 años, quien fue acusado por el homicidio imprudente en perjuicio de cuatro personas.

Trágico accidente en La Concordia deja cuatro fallecidos

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el pasado 24 de diciembre, Mairena Arauz manejaba la camioneta Toyota Hilux, matrícula ES 36390, cuando perdió el control e impactó contra un poste del tendido eléctrico en la comunidad Las Quebradas, a 4 kilómetros del centro de La Concordia, en Jinotega.

Producto del accidente, fallecieron los pasajeros de la camioneta Michael Marty Rodríguez Centeno, Víctor Ramón Flores Herrera, Samuel Zavala y Darwin Misael Rivera Alonso.

El libelo acusatorio señaló que, al momento del accidente, el conductor presuntamente manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

La audiencia preliminar fue realizada el viernes 2 de enero, día en que la Fiscalía ofreció el testimonio de siete personas, a la vez que el judicial orientó que el acusado sea atendido médicamente en el Hospital Victoria Motta y que el Instituto de Medicina Legal le realice una evaluación a su estado de salud.

