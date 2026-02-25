Dictan 25 años a sujeto que asesinó con su automóvil a asistente del hogar y dejó grave a su empleadora en Estelí

El doctor Erick Ramón Laguna Averruz, Juez de Distrito Penal de Juicio de Estelí, dictó una sentencia de 25 años de prisión para Julio César Chacón Espinoza, por el homicidio de la asistente del hogar Lisseth Dalila Muñoz Miranda, de 29 años, y el homicidio en grado de frustración en perjuicio de su empleadora Digna María Vanegas Medina.

Juicio a Julio Chacón por tragedia en Estelí

Tras revisar minuciosamente las pruebas, alegatos, los pormenores de los hechos y penalidades contempladas por las leyes, el judicial determinó que Chacón Espinoza debe de cumplir 15 años de prisión por la muerte de Lisseth y 10 más por las lesiones que pusieron en riesgo la vida de doña Digna María Vanegas Medina.

La Fiscalía acusó a Julio Chacón por el accidente mortal ocurrido en el barrio Oscar Arnulfo Romero, de la ciudad de Estelí la tarde del 29 de septiembre del año pasado.

La acusación indica que el día de los hechos, Chacón manejaba borracho y sin licencia un automóvil marca Honda color negro placa CZ 19546 y al realizar un giro se subió a una acera impactando mortalmente a Liseth Dalila Muñoz Miranda y a doña Digna María Vanegas.

Producto del impacto Lisseth Dalila quedó prensada sin vida entre el vehículo y la pared de la casa, sufriendo un shock hipovolémico, trauma abierto pélvico severo, amputación de la pierna derecha, más fractura cerrada de fémur y peroné izquierdo.

Mientras tanto Digna María salió proyectada hacia el interior de su vivienda sufriendo lesiones de gravedad, por lo que fue llevada de urgencia al hospital San Juan de Dios de Estelí donde gracias a la atención oportuna logró sobrevivir, pero quedó con afectaciones que le dificultan movilizarse.

La relación de hechos indica también que después del accidente el conductor Julio César Chacón dejó a las víctimas abandonadas y huyó del lugar, pero poco después fue detenido por la Policía.

Lisseth Dalila habitaba en la comunidad Río Arriba, en el municipio de San Lucas, Madriz, donde dejó dos niñas en la orfandad, una de 20 meses y otra de 7 años, por lo que sus familiares habían solicitado al doctor Erick Laguna Averruz que le aplicara al sujeto el peso de la ley.

La condena la deberá de cumplir Julio César Chacón en el sistema penitenciario de la ciudad de Estelí, de donde deberá salir en libertad el 14 de noviembre del año 2050, según la sentencia emitida.

