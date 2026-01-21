Cotinúa juicio contra acusado por la muerte de su hermano de crianza en Estelí

Con la declaración de cuatro testigos continuó el juicio contra Luis Omar Vásquez Vásquez, de 58 años, acusado del homicidio de su hermano de crianza, Marcos Antonio Rizo Valdivia, de 36 años, ocurrido en la comunidad San Antonio de Santa Cruz, en Estelí, la madrugada del 22 de agosto de 2025.

Marcos Antonio Rizo Rodríguez, de 36 años

Según sus hermanos, el cuerpo de Marcos Rizo fue encontrado con lesiones en brazos y piernas, y con las uñas de sus pies arrancadas.

En la continuación del Juicio, la Fiscalía presentó la declaración de cuatro testigos, entre ellos dos hermanos de la víctima y dos oficiales de la Policía Nacional.

El ente acusador también presentó pruebas documentales, periciales y materiales con las que pretende demostrar la participación del acusado en el hecho sangriento.

Tras escuchar la exposición de las partes, el Master Erick Ramón Laguna Averruz, Juez de Distrito Penal de Juicio de Estelí, programó la continuación del juicio para el próximo 27 de enero a la una de la tarde.

Al presentarse al Complejo Judicial de Estelí, los familiares exigieron nuevamente un fallo de culpabilidad y la pena máxima contra el acusado tomando en cuenta la forma en que privó de la vida a su hermano de crianza.

Mientras que los familiares del acusado esperan que sea declarado no culpable porque creen que el hecho fue cometido por otra persona.

