Hombre fue torturado y asesinado por hermano de crianza en Estelí

La Policía Nacional arrestó al sujeto Luis Vásquez, de 58 años de edad, por el atroz asesinato de su hermano de crianza Marcos Antonio Rizo Valdivia, de 36 años, ocurrido la madrugada de ayer viernes 22 de agosto.

El cuerpo sin vida de Marcos Rizo fue encontrado ayer en la tarde en la finca Los Matasanos, propiedad de Luis Vásquez, localizada en el sector de Piedra Parada, en la comunidad de Santa Cruz, al sureste de la ciudad de Estelí.

Según testigos, el cuerpo de la víctima tenía señales de tortura, ya que el asesino le arrancó las uñas de los dedos de los pies; con una tranca le fracturó los brazos, piernas y tiene señales de haber sido arrastrado.

La señora Claudia Rizo explicó que Luis Vásquez vivió más de 18 años en Estados Unidos y hace cuatro meses regresó a la comunidad para trabajar junto a su hermano de crianza, Marcos Rizo.

Denis José Rizo dijo que su hermano Marcos nunca había tenido problemas personales con Luis por lo que cuando recibieron la noticia del atroz crimen no podían creerlo.

Olga Rizo confirmó que su hermano Marco estaba irreconocible por la cantidad de golpes recibidos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.