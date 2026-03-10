Condenan a 15 años a conductor ebrio que mató a policía en Estelí

El Juez de Distrito Penal de Juicios de Estelí, doctor Erick Ramón Laguna Averruz, sentenció a 15 años de prisión a Jorge Opman López Yezzett, por el homicidio en accidente de tránsito de quien en vida fue el teniente de la Policía Nacional Lener José Salgado.

Sentencia en Estelí: justicia tras fatal accidente

La tragedia ocurrió el pasado 28 de noviembre, en la comarca El Bramadero, en la carretera que conecta San Sebastián de Yalí con Condega, Estelí.

En su acusación, la Fiscalía indicó que el día de la fatalidad, Jorge López conducía a más de 115 kilómetros por hora una camioneta Toyota Hilux, color gris, llevando 1.91 gramos de alcohol por litro de sangre.

Debido al exceso de velocidad y su estado de ebriedad, López invadió el carril contrario e impactó de frente la motocicleta manejada por el teniente Salgado.

A causa del brutal impacto, la víctima sufrió múltiples lesiones que le provocaron la muerte inmediata en el lugar.

Tras conocer la sentencia, la esposa del oficial, Anielka Espinoza Morales, se mostró satisfecha y agradeció a las autoridades por hacer justicia.

