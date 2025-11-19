Arranca juicio contra camionero acusado de causar muerte de pareja en motocicleta en pista hacia El Mayoreo

La mañana de este miércoles dio inicio al juicio oral y público en contra del camionero Jaime José Robles Urbina, de 62 años, quien fue acusado por homicidio imprudente en perjuicio de la pareja conformada por José Aníbal Palacios Mendoza, de 24 años, y Alondra Aveleny Bermúdez Martínez, de 19.

Jaime José Robles Urbina, de 62 años

El accidente sucedió el pasado primero de octubre, del Maxi Pali del barrio Waspam Sur 200 metros al Este, en la pista hacia el Mercado de Mayoreo, por donde la pareja circulaba a bordo de una moto cuando fueron impactados por un camión blanco manejado por Jaime Robles.

En la audiencia pasada, el defensor de Robles sostuvo que el conductor de la moto tenía la licencia de conducir suspendida desde hacía dos años, y señaló que existen videos que podrían demostrar la inocencia de su cliente.

Las víctimas José Aníbal Palacios y Alondra Eveleny Bermúdez

Mientras el abogado acusador Carlos Romero destacó que la fallecida Alondra Aveleny llevaba en su vientre un bebé de 4 meses de gestación, por lo que solicitó que se incluyera como tercera víctima en el accidente de tránsito.

En esta fase inicial, se abordó una solicitud de atipicidad, en la que la defensa de don Jaime cuestiona el hecho de que el no nacido pueda ser considerado víctima.

Ante esto, el doctor Alex Junior Martínez Lanzas, Juez Primero Local Penal de Managua, señaló que será a partir de las pruebas que se determinará si existe o no una persona pasiva en este caso, por lo que no era posible adelantarse al análisis de fondo.

Además, el Ministerio Público solicitó la exclusión de testigos propuestos por la defensa; sin embargo, la autoridad judicial decidió admitir a los testigos de ambas partes, al considerar que son fundamentales para el desarrollo del proceso.

