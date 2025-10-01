Pareja muere impactada por un camión en barrio Waspán Sur, en Managua

El motociclista José Aníbal Palacios Mendoza, de 25 años, y su pareja Alondra Bermúdez, de 19, murieron la mañana de hoy miércoles, impactados por el camión placa MT 47-727.

Accidente mortal en Managua: pareja fallece atropellada

La fatalidad ocurrió de los semáforos del Maxi Palí del barrio Waspán Sur, en Managua, cuando las víctimas se transportaban en la moto M 265-373 conducida por José Aníbal.

Una cámara de seguridad grabó cuando el conductor del camión Jaime José Robles Urbina, de 62 años, impactó con el lateral derecho de la cabina a la motocicleta.

En la colisión, la pareja cayó debajo del camión y las llantas traseras del lado derecho del pesado vehículo pasaron sobre la humanidad de las víctimas.

Agentes de tránsito detuvieron al camionero Jaime Robles, quien detalló que no sabe de donde apareció la motocicleta donde viajaban las victimas.

