A juicio sujeto que mató a policía mientras conducía borracho y con la licencia suspendida

Para 12 y el 26 de enero del año 2026 fueron programados la audiencia preparatoria y el juicio oral y público, respectivamente, del jinotegano Jorge Opman López Yezzett, de 52 años, por la muerte en accidente de tránsito del policía Lener José Salgado, ocurrida en Condega, Estelí.

Lener José Salgado

La programación de las audiencias fue realizada por el doctor Erick Ramón Laguna Averruz, Juez de Distrito Penal de Juicio de Estelí, quien encontró los suficientes méritos para elevar a juicio la causa contra Jorge López Yezzett por el presunto delito de homicidio.

Según la acusación, la fatalidad sucedió la mañana del 28 noviembre de este año en la comarca El Bramadero, en la carretera San Sebastián de Yalí – Condega, en la jurisdicción del departamento de Estelí.

La Fiscalía destacó que, pese a que Jorge López tenía suspendida su licencia por manejar borracho se atrevió a conducir la camioneta Toyota Hilux, color gris placas M 298-066, con un nivel de 191 gramos de alcohol por litro de sangre equivalente a un estado de embriaguez, que anula la capacidad de reacción.

En esas condiciones y circulando a una velocidad estimada entre 115 y 125 kilómetros por hora, invadió el carril contrario y colisionó de frente la motocicleta Yamaha placa CH 53377, en la que se desplazaba la victima Lener José Salgado, quien circulaba correctamente en su vía.

A consecuencia del impacto, el motociclista salió proyectado por los aires, cayendo muerto a un lado de la vía a causa de politraumatismo severo, sangrado masivo externo y lesiones que guardan relación directa con la acción peligrosa del acusado Jorge Opman López.

El infortunado Lener José Salgado era inspector de la Policía y al momento de la fatalidad se dirigía a su casa de habitación ubicada en la comarca El Bramadero, tras haber comprado materiales para arreglar su casa, dijo su esposa Anielka Espinoza.

Lener José Salgado laboraba en la delegación policial de Estelí y tenía 6 años de convivir con Anielka Espinoza, con quien procreó un niño que tiene tres años.