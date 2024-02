Jennifer López reveló que volverse a enamorar de Ben Affleck inspiró su regreso a la música

La icónica cantante Jennifer Lopez confesó que su inspiración para su nuevo proyecto de música y cine This Is Me… Now, ha sido su pareja, el actor Ben Affleck. La artista contó cómo su reencuentro sentimental con él ha impulsado su creatividad y compartió algunos secretos sobre la sorprendente continuación de su álbum de 2002, que define como algo “único en su carrera”.

En una emotiva entrevista con Entertainment Tonight, Lopez confesó que, aunque inicialmente no planeaba una secuela de su álbum This Is Me… Then, redescubrir el amor con Affleck la inspiró a volver a la música. Así nació su deseo de plasmar este momento único mediante su arte: “Cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, dije: ‘Quiero volver a hacer música, quiero volver al estudio’. Estaba muy, muy inspirada”.

La relación de ‘Bennifer’ capturó por primera vez la atención mundial en 2002, y se comprometieron poco después. Recordando la primera etapa de su romance dos décadas atrás, JLo añadió que se dio cuenta que “This Is Me… Then capturó ese momento en el tiempo sin que yo me diera cuenta, la primera vez que nos enamoramos”.}

Lopez y Affleck no soportaron el constante escrutinio mediático al que su relación estaba expuesta y eligieron cancelar su compromiso en 2004, decisión que impactó al mundo entero. Lo que no sabían es que, en 2021, como si se tratara de los mejores cuentos de hadas, la pareja se volvió a reencontrar y descubrió el amor nuevamente. “Quería capturar este momento en el tiempo” con su música, dijo.