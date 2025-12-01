¿Navidad a oscuras?: ciudades en Alemania recortan iluminación festiva porque es “muy costoso”
Varias ciudades en Alemania han optado por recortar la iluminación navideña este año al considerarla «demasiado cara».
Según medios locales, algunas ciudades, como Heiderlberg y Stuttgart, anunciaron que no encenderán ciertas decoraciones, incluidas instalaciones no esenciales, o que reducirán los horarios de encendido para contener gastos.
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Mientras que otros lugares han eliminado por completo la ornamentación, con el objetivo de ahorrar en la factura energética y aliviar presiones presupuestarias municipales. Luckenwalde y Hildesheim, por su parte, han organizado colectas para financiar la iluminación navideña.
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