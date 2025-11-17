Alemania reanudará las exportaciones de armas a Israel

El Gobierno alemán reanudará la venta de equipo militar a Israel, semanas después del alto el fuego «estabilizado» en Gaza que entró en vigor en octubre, declaró este lunes el portavoz gubernamental Stefan Kornelius.

«Por norma general, el Gobierno volverá a realizar revisiones caso por caso en las decisiones sobre exportaciones de armas y responderá a los acontecimientos posteriores», manifestó el vocero, detallando que la decisión entrará en vigor el 24 de noviembre.

Según Kornelius, Berlín basó su decisión en el alto el fuego entre Israel y Hamás, vigente desde el 10 de octubre y que se ha «estabilizado en las últimas semanas». En este sentido, destacó que Alemania mantiene su compromiso de “apoyar” una paz duradera en la región, así como en la asistencia a la población y en la reconstrucción de Gaza.