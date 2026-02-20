Mató a su hijo de 10 años, hirió de gravedad a su mujer y fue abatido en España

Un hombre mató a su hijo de 10 años e hirió de gravedad a su mujer, la madre del menor, durante la madrugada de este viernes en su casa de Arona, en la isla española de Tenerife.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades de un altercado en el que escuchaban ruidos y gritos.

Cuando los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local ingresaron en la vivienda se encontraron al niño muerto debido a una herida en la cabeza realizada con un machete de unos 60 centímetros y al hombre en un estado de gran excitación.

El hombre se resistió y atacó a los uniformados, uno de los cuales resultó herido en un brazo, por lo que tuvo que ser intervenido. El individuo fue abatido a tiros y murió en el acto.