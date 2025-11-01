Inundaciones en Vietnam deja un saldo de al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y miles de desplazados

La agencia meteorológica advirtió que las precipitaciones podrían superar los 700 milímetros en algunas áreas hasta el 4 de noviembre. Las autoridades habilitarán refugios temporales para las familias afectadas

Las operaciones de rescate se intensificaron este viernes en el centro de Vietnam tras varios días de lluvias récord y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y decenas de miles de desplazados.

El descenso de las aguas permitió a los equipos de emergencia llegar a áreas previamente aisladas, mientras casi 26.000 residentes fueron evacuados de zonas inundadas o propensas a deslizamientos.

La provincia de Lam Dong figura entre las más afectadas, con casi 4.000 hectáreas de terreno bajo el agua, seguida de las regiones de Da Nang y Hue. En Ha Tinh, unas 1.700 casas resultaron anegadas por inundaciones derivadas de una ola de frío y fuertes vientos que descargaron lluvias torrenciales entre el 30 y 31 de octubre, según medios vietnamitas.