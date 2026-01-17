Extraño tiburón foca apareció en las playas de Asturias: pesaba 18 kilos y tenía 12 embriones

Esta especie suele vivir entre los 400 y 1.600 metros de profundidad.

La comunidad científica se mostró sorprendida luego de que la semana pasada fuera hallado un tiburón foca en una playa de Asturias, en el norte de España.



Este animal, conocido como Centroscymnus coelolepis, pertenece a la familia Somniosidae y es raro de encontrar. Por lo general, vive en las profundidades del mar, entre los 400 y 1.600 metros.

El tiburón foca, hallado en la playa de Luarca, tiene un peso de 18 kilos y una longitud de 1,45 metros. Debido a su hábitat en lo más profundo del océano, no es común verlos ni estudiarlos.

La organización Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma) indicó que el animal fue encontrado en buen estado y sin heridas visibles.

Tras la necropsia realizada por el equipo de expertos, descubrieron que se trataba de una hembra en proceso de ovulación que tenía 12 huevos, considerados “embriones en formación”.

Cada uno mide 7 centímetros y fueron descritos como “algo espectacular”, según Luis Laria, director del Cepesma. Los huevos se desarrollan dentro de la madre y luego son expulsados en el océano, donde deben sobrevivir de manera independiente.

“Teníamos sospechas de que se trataba de una hembra embarazada, pero nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”, indicó Laria para National Geographic.

De acuerdo con Laria, han encontrado ejemplares del tiburón foca a 3.500 metros de profundidad. Estos animales están acostumbrados a la oscuridad del fondo del océano y no suelen interactuar con humanos.