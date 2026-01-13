España: capturan a hombre que intentó subir a un avión a su mujer muerta y en silla de ruedas

Un hombre de 80 años fue detenido al intentar embarcar en un avión junto con su mujer, de 75, a la que transportaba sin vida en una silla de ruedas, en Tenerife, España.

El incidente tuvo lugar cuando la pareja trataba de pasar por el detector de metales. Fue en ese momento cuando un integrante del personal se percató de los hechos, se acercó a la mujer y le cogió la mano: no tenía signos vitales y su temperatura anormalmente baja.

Rápidamente se activó el protocolo de emergencia y al lugar acudieron agentes, efectivos de seguridad y personal forense, tal y como explicó un trabajador del aeropuerto al mismo medio. Hasta el momento no han trascendido las causas del deceso, aunque el varón habría apuntado a que su mujer habría muerto en el recinto aeroportuario horas antes, de acuerdo con el mismo medio.

Dada la situación, el octogenario fue arrestado, mientras las autoridades abrieron una investigación para tratar de esclarecer los hechos. Tras la realización de la autopsia, las autoridades determinaron que no existían signos de violencia, por lo que el varón fue puesto en libertad.