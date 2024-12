Ciclón Chido deja 34 fallecidos y miles de afectados en Mozambique

Un nuevo desastre natural golpea el continente africano con el paso del ciclón Chido por el norte de Mozambique, dejando una estela de destrucción principalmente en las provincias de Cabo Delgado y Nampula, según informan las autoridades locales en su más reciente actualización.

El Instituto Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Mozambique ha confirmado provisionalmente 34 fallecimientos y 319 personas heridas, mientras que la cifra de damnificados supera las 174.000 personas.

El impacto en la infraestructura ha sido severo, con más de 35,000 viviendas afectadas parcial o totalmente por el temporal.

La situación es particularmente preocupante para la población infantil, según señala UNICEF, con aproximadamente 90,000 niños afectados solo en la provincia de Cabo Delgado.

El sistema educativo ha sufrido graves daños con 186 aulas destruidas, mientras que la infraestructura sanitaria también se ha visto comprometida con 20 instalaciones afectadas.

El suministro eléctrico fue interrumpido para cerca de 200,000 personas, aunque la empresa estatal EDM trabaja arduamente en la restauración del servicio, enfrentando desafíos significativos debido a las condiciones climáticas adversas y la inaccesibilidad de ciertas áreas.

Las Naciones Unidas anticipan un posible incremento en las cifras de afectados, considerando que las evaluaciones de daños continúan en zonas donde el ciclón impactó con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, extendiéndose incluso hasta el archipiélago francés de Mayotte.

First drone footage showing extensive impact of #CycloneChido in #Mozambique available for use by media, with credit to UNICEF Mozambique: https://t.co/OSF7lRwtck pic.twitter.com/pP6GiKLJFd