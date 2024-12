Ciclón Chido azota Mayotte: 14 fallecidos en el territorio francés de ultramar

Un fenómeno meteorológico sin precedentes en casi 90 años ha golpeado severamente la isla de Mayotte, dejando una estela de destrucción y pérdidas humanas en este departamento francés ubicado en el océano Índico.

El impacto del desastres es devastador: La isla fue azotada por vientos superiores a 220 km/h, la infraestructura fue destruida masivamente, su aeropuerto resultó gravemente afectado y miles de hogares se encuentran sin electricidad.

El gobierno francés ordenó un despliegue de emergencia de 1,600 policías y gendarmes movilizados, 110 rescatistas, 140 efectivos adicionales van en camino y los suministros están siendo enviados a través de barcos.

Actualmente se encuentran realizando vuelos militares de socorro, transporte de ayuda humanitaria y operativos para prevenir los saqueos; mientras se evalúan los daños.

El estado de la isla es el siguiente: Infraestructura crítica comprometida, torre de control aeroportuaria dañada, varias viviendas destruidas, árboles derribados y los servicios básicos están en crisis.

El prefecto François-Xavier Bieuville calificó a Chido como «el ciclón más violento y destructivo desde 1934», mientras las autoridades francesas continúan evaluando los daños en esta región que ya enfrentaba desafíos significativos por su difícil situación socioeconómica.

Video de la devastación en la isla

Aerial view of the catastrophic damage from Cyclone Chido in French territory of Mayotte.



The road to recovery will be a long one.pic.twitter.com/hnj8HL5Jw5