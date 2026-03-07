Atentado con explosivos en discoteca deja de 33 heridos en Perú

Un atentado con explosivos en una discoteca de la costa norte del Perú, asediada por la violencia y la criminalidad, dejó el sábado 33 heridos, incluidos tres menores de edad, confirmaron las autoridades.

La detonación ocurrió en la madrugada dentro de la discoteca Dali, en la provincia de Trujillo, unos 490 kilómetros al noroeste de Lima, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia (COER) de la localidad.

Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales, y las autoridades competentes realizan las investigaciones, añadió el COER.

Al menos cinco de los lesionados se encuentran en estado de “gravedad”, declaró a la prensa el director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florián Gómez. Algunos de los afectados presentan amputaciones y lesiones producto de las esquirlas, por lo que son sometidos a cirugías, agregó.

Entre los heridos también se encuentran tres menores de edad, uno de 16 años y dos de 17, informó Florián.