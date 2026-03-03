Apuñaló y prendió fuego a excompañera de trabajo porque le rechazó una cita

Mariele Vitória Alves de Lima, de 22 años, pereció tras el brutal ataque que sufrió a manos del sujeto Leonardo Pereira da Silva, un excompañero de trabajo con quien la joven se negaba a tener una relación sentimental.

Según contaron familiares y testigos, el hombre la atacó con un cuchillo y luego le arrojó thinner, un solvente inflamable, para finalmente prenderla fuego. En ese sentido, la familia de la víctima contó que el agresor insistía en tener una relación amorosa con la joven, pero ella siempre dejó en claro que no quería nada con él.

“Él trabajaba con ella y se enamoró, pero ella no quería nada. Terminó hasta la amistad porque se dio cuenta de que él no era quien decía ser”, explicó Estefânia Maria da Cunha, hermana de la víctima.

Después del hecho violento, testigos aseguraron que el ataque fue premeditado. Tras apuñalarla, el agresor utilizó solvente para incendiar el cuerpo de Mariele. En ese momento, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital da Restauração, en el barrio Derby de Recife, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Su estado de salud es estable, según informaron sus familiares.

Con respecto a la investigación, la policía localizó al sospechoso en su domicilio, con cortes en el abdomen y el brazo. Además, encontraron el celular de Mariele escondido debajo de la cama del sujeto.