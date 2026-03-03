Cuatro personas murieron y dos desaparecieron tras colapso de puente en España

Por Silvana Jarquin
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Cuatro personas fallecieron y dos están desaparecidas, tras el colapso de una de las pasarelas de madera de la zona costera de El Bocal en Santander, España.

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“Era un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza. Son datos sensibles y además me pongo en el lugar de las familias para no dar datos», informaron las autoridades.

En concreto, las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se ha hundido y todas han caído al agua.

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