Cuatro personas murieron y dos desaparecieron tras colapso de puente en España

Cuatro personas fallecieron y dos están desaparecidas, tras el colapso de una de las pasarelas de madera de la zona costera de El Bocal en Santander, España.

“Era un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza. Son datos sensibles y además me pongo en el lugar de las familias para no dar datos», informaron las autoridades.

En concreto, las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se ha hundido y todas han caído al agua.