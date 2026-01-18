Al menos 16 muertos por devastadores incendios en el sur de Chile

Los incendios forestales que arrasan el sur de Chile dejaron hasta hoy domingo al menos 16 muertos y más de 50,000 evacuados. El presidente Gabriel Boric anunció que viajará a las zonas afectadas mientras los bomberos luchan contra 14 focos activos en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Los incendios forestales en el sur de Chile dejaron 16 muertos y más de 50.000 evacuados

«Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío«, informó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y vientos fuertes, las autoridades chilenas enfrentan un escenario muy complicado. «Estamos enfrentando un cuadro complejo«, declaró el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien advirtió que las condiciones meteorológicas podrían empeorar.

Las imágenes emitidas por la televisión chilena mostraron las llamas devorando ambas ciudades, con automóviles quemados en las calles y familias huyendo con lo que andaban puesto.

Declaratoria de estado de desastre

Horas antes, el presidente Boric declaró el estado de emergencia en las regiones afectadas. «Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles«, señaló el mandatario.

La medida implica que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la zona, una decisión que refleja la gravedad de la situación que vive el país austral.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la situación actual supera en gravedad a la vivida tras el terremoto de 2010. Señaló que las condiciones meteorológicas previstas, con altas temperaturas y viento, podrían intensificar la propagación del fuego.

«La proyección meteorológica para las próximas horas, particularmente para la jornada de mañana, no es buena. Da cuenta de temperaturas extremas y, por tanto, de una situación que hace más complejo el combate a los incendios forestales«, explicó el ministro Elizalde tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Más de 50,000 personas evacuadas

Durante la jornada se emitieron 87 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), lo que implicó la evacuación masiva de más de 50,000 personas. En paralelo, continúan habilitados seis albergues en Ñuble y ocho en Biobío, con más de 160 y 700 personas albergadas respectivamente.

«Las cifras de personas afectadas podrían aumentar durante el día, ya que solo es posible dimensionar completamente los daños cuando no existe peligro para los equipos de emergencia«, agregó Elizalde.

El ministro adelantó que el gobierno evalúa decretar toque de queda, especialmente en horario nocturno, como medida para limitar los desplazamientos y evitar la aparición de nuevos focos de incendio.

«Este estado de excepción permite restringir ciertos derechos y libertades, y se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger la vida de las personas«, recalcó el funcionario chileno.

Chile wildfire forces 20,000 to evacuate as flames 🅱️urn through Penco near Concepción



President Boric declares State of Catastrophe as fire spreads across 23 kilometers



Over 3,000 homes and a hospital now under direct threat



Gas plant proximity raises explosion concerns pic.twitter.com/12XLmF3rwh — Boi Agent One (@boiagentone) January 18, 2026

Antecedentes

Los incendios forestales afectaron gravemente el centro-sur de Chile en los últimos años. En febrero de 2024, varios incendios se produjeron simultáneamente cerca de Viña del Mar, al noroeste de Santiago, causando 138 muertes según la fiscalía y afectando a unas 16,000 personas.

Hace casi un año, la zona centro-sur también sufrió múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.