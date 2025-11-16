Adolescente apuñala mortalmente a su cuñada en España tras discutir por unas galletas

Una menor de tan sólo 17 años le quitó la vida a su cuñada de 20 años de edad clavándole un cuchillo de cocina en el vientre, tras una discusión que comenzó por algo tan absurdo como unas galletas. El terrible suceso ocurrió ayer sábado en la localidad de Aces, en Candamo, Asturias. Según reporta el diario ‘La Nueva España’, el asesinato se desarrolló frente a varios miembros de la familia que presenciaron impotentes cómo la violencia estalló en cuestión de segundos.

Tragedia familiar en Candamo: joven asesina a su cuñada frente a toda la familia por una disputa absurda

Al parecer, la menor empuñó el arma blanca y le asestó una mortal puñalada a su cuñada durante una discusión que tuvo lugar «en presencia del compañero sentimental de la presunta agresora, y hermano de la fallecida, y de sus padres», lo que convirtió este drama familiar en una pesadilla que esta familia jamás podrá olvidar.

Todo sucedió aproximadamente a las 4:05 pm (Hora Local]). En ese instante la policía se trasladó al lugar de los hechos con dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas. Allí se encontraron con una escena desoladora: la víctima yacía en estado grave y, a pesar de que los uniformados «trataron de reanimarla» aplicando maniobras de emergencia, la joven terminó perdiendo la vida a las 5:00 pm, menos de una hora después del ataque.

Menor de 17 años asesina a su cuñada de 20 con una puñalada en el vientre tras discusión por unas galletas en Asturias

La autora del crimen huyó después de cometer el asesinato llevándose consigo el enorme cuchillo ensangrentado. Con esa misma arma habría «ponchó las ruedas de los autos de la casa» en un intento desesperado por impedir que alguien la siguiera, para posteriormente «arrojarla al tejado de una vivienda cercana», tratando de deshacerse del arma homicida.

Sin embargo, su huida no duró mucho tiempo. Las autoridades lograron detenerla «media hora después en las inmediaciones de la estación de FEVES de Aces«, poniendo fin a su intento de escape y asegurando que enfrentara las consecuencias de sus actos.

Estado de alteración extrema de la presunta homicida

La joven se encuentra actualmente «ingresada bajo custodia de la Guardia Civil en el Hospital San Agustín de Avilés«, no por heridas físicas, sino por su estado mental. Fuentes judiciales y de la Guardia Civil informaron que «la joven tuvo que ser trasladada desde los calabozos del cuartel de Piedras Blancas hasta el centro sanitario dada la alteración que presentaba», lo que sugiere un cuadro de descompensación severa tras los acontecimientos.

Está previsto que la menor pase este lunes, una vez que reciba el alta médica, «a disposición de la Fiscalía de Menores de Asturias«, ya que esta sección será la encargada de la instrucción del caso debido a que la presunta homicida no ha alcanzado la mayoría de edad.

Antecedentes de salud mental que serán investigados

Tal y como dice ‘La Nueva España’, citando a fuentes familiares, «la menor tiene antecedentes de problemas de salud», algo que los investigadores tendrán que verificar exhaustivamente por si estos antecedentes «pudieron influir en los hechos». Esta información cobra especial relevancia considerando la desproporción entre el detonante de la pelea y la brutal respuesta.

El medio expone además que el padre de la víctima sufrió un ataque de nervios que obligó a su traslado inmediato al Hospital Universitario Central de Asturias, mientras que la madre «estaba sobrepasada por lo que acababa de pasar», repitiendo entre sollozos una frase que resume el absurdo de esta tragedia: «¡Por unas galletas, solo por unas galletas!», según recogieron los reporteros.

Esa frase desgarradora refleja la incomprensión ante cómo una discusión doméstica por algo tan trivial como unas galletas pudo escalar hasta convertirse en un homicidio que destrozó a toda una familia.

Recuperación del arma homicida

Además de los agentes de la Policía Judicial que se hicieron cargo de la investigación, los Bomberos tuvieron que desplazarse al lugar para recuperar el arma del crimen del tejado donde la menor había lanzado la navaja tras cometer el asesinato. Esta operación fue crucial para asegurar la evidencia física que vincula directamente a la presunta homicida con el crimen.

El caso ha conmocionado profundamente a la comunidad de Candamo, donde vecinos y conocidos de la familia no pueden comprender cómo una convivencia familiar terminó de manera tan violenta y devastadora.