Hija menor de Armando Manzanero dio positivo por coronavirus

Mainca, la hija menor del cantautor Armando Manzanero, dio positivo a coronavirus, después que el virus le arrancara la vida al mexicano.

Según medios mexicanos, Mainca se habría contagiado durante la celebración del cumpleaños 86 de su mamá el pasado 7 de diciembre.

Juan Pablo Manzanero, confirmó que algunos de sus hermanos dieron positivo al virus tras el festejo. Pero fue la tarde de este lunes donde a través de una llamada telefónica, la hija del artista confirmó su condición de salud en el programa Ventaneando.

“Los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo…habíamos venido de un viaje familiar que fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca, al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa. No pensábamos realmente que fuera el coronavirus, cuerpo cortado, malestar, pero nada más”, reveló.

“Al salir positiva estoy encerrada en mi casa, en contacto por teléfono con la esposa de mi papá, con María Elena mi hermana que estuvo con mi papá”, agregó y aseguró que la viuda del compositor no resultó contagiada tras el viaje familiar: “Bendito sea Dios ella no estuvo contagiada, ni sus hijos de ella”.

Mainca tiene antecedentes médicos que han sido del conocimiento del público, pues en 2013 fue diagnosticada con cáncer de mama tras someterse a un check-up por su reciente maternidad.