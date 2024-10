Tiktoker «La Joela» no denunció a sujeto que le filtró video intimo

Tu Nueva Radio YA conversó con el tiktoker Joel Bonilla, conocido como “La Joela”, para conocer si continuará con la denuncia en contra del sujeto Fernando Hernández, quien el pasado 9 de octubre, lo expuso en redes sociales “bañándose desnudo”.

Ocho días después de ese escándalo, “La Joela” confesó que no acusó al tal Fernando, porque recibió muchos consejos, entre ellos el de una señora que le dijo: “Joel dejá eso así… no tengás odio en tu corazón”.

SE FILTRA SEGUNDO VIDEO ÍNTIMO

A pesar de sus buenas intensiones, el destino le jugó otra jugada a “La Joela”, quien nuevamente está en el ojo del huracán, con un segundo video que circula de él, haciendo poses eróticas en una cama.

Detractores de “La Joela” se dieron a la tarea de filtrar otro video donde aparece nuevamente “como Dios lo trajo al mundo”.

Ante esta situación, “La Joela” dijo a Tu Nueva Radio YA que este segundo video no se lo envió a nadie; al contrario, relató que supuestos delincuentes ingresaron a la casa que alquila y se le llevaron el celular donde tenía ese material.

“Yo me fue a comprar verduras al oriental y dejé el celular cargando en la casa… de ahí se me llevaron el teléfono… solo eso me robaron” dijo el Tiktoker, quien tampoco emprenderá acciones legales por ese caso.

NOVIO COLOMBIANO “LO CORTÓ”

“La Joela” relató que de todo esto que le ha pasado en los últimos días, no es que todos los cibernautas le conozcan hasta sus partes más privadas, si no, que su novio de supuesto origen colombiano, “lo corcholeara”.

“He andado muy mal… mi pareja ya no me quiere… solo me quedan los recuerdos” dice el Tiktoker, quien hace 2 meses se enamoró de un joven a quien conoció en redes sociales.

“Él me hacía video llamadas, me dijo que es de Colombia” dijo La Joela, quien de momento tiene pausada la venta de tortillas, hasta que alquile una nueva casa donde sus vecinos “no le hagan la vida imposible”.

NUEVO EMPRENDIMIENTO

Ahora “La Joela” quien saltó a la fama “palmeando tortillas”, detalló que pronto lanzará a la venta, una colección de camisetas con sus frases: “La Tk número 1”, “La que Puede, Puede… Y la que no, que Tritique”; y otras más.