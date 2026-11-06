¡Rosalía celebra el primer aniversario de “Lux” con una edición especial en vinilo para coleccionistas!

La cantante española Rosalía celebra el primer aniversario de su exitoso álbum “LUX” con el lanzamiento de una edición especial en vinilo, pensada especialmente para sus seguidores y coleccionistas, y que promete convertirse en uno de los regalos más atractivos de esta Navidad.

El lanzamiento, que coincide con el aniversario del disco este 7 de noviembre, llegará en formato Box Set de edición limitada. El paquete incluye un vinilo especial, libreto con las letras de las canciones, un pañuelo inspirado en la estética del álbum, además de otros detalles exclusivos.

La colección tendrá un precio de 135 euros en Europa y ya se encuentra disponible para reservar. De acuerdo con la información publicada, los pedidos se enviarán en marzo de 2027.

“LUX” se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de la carrera de Rosalía, destacando por su propuesta musical y por incluir canciones interpretadas en 14 idiomas. El álbum supera los 2 mil 200 millones de reproducciones a nivel mundial y ha conseguido importantes reconocimientos internacionales.

Con esta edición especial, la artista vuelve a celebrar una etapa que marcó su trayectoria y que continúa conquistando a sus seguidores alrededor del mundo.