La cantante española Rosalía vuelve a colocarse entre las figuras más destacadas de la música internacional tras conseguir nueve nominaciones directas a los Premios Grammy 2027, una cifra que asciende a once candidaturas si se incluyen dos reconocimientos técnicos relacionados con la producción e ingeniería de sonido de su más reciente álbum, LUX.

El anuncio fue realizado este lunes 16 de noviembre por la Academia de la Grabación, confirmando el impacto de la artista catalana en una edición en la que competirá con reconocidas figuras como Taylor Swift, Bruno Mars, Olivia Rodrigo y la británica Raye, quien encabeza la lista con once nominaciones.

Entre las categorías más importantes en las que aparece Rosalía destacan Álbum del Año por LUX (Complete Works), así como Canción del Año y Grabación del Año por “Berghain”, tema que interpreta junto a Björk e Yves Tumor. Esta colaboración, que combina alemán, español e inglés, también obtuvo una nominación a Mejor Videoclip.

La intérprete también figura en las categorías de Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX, Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Reliquia”, Mejor Interpretación Pop Solista por “Sauvignon Blanc”, Mejor Interpretación de Música Global por “Porcelana”, junto a Dougie F, y Mejor Canción Latina por “La Perla”, colaboración con Yahritza y Su Esencia.

A estas nueve candidaturas se suman dos reconocimientos técnicos relacionados con el disco, entre ellos Mejor Ingeniería de Grabación de un Álbum No Clásico y la candidatura de Noah Goldstein a Productor del Año en la categoría no clásica.

Este reconocimiento llega apenas cuatro días después de su destacada participación en los Latin Grammy 2026, celebrados en Las Vegas, donde Rosalía consiguió seis galardones de siete nominaciones, incluyendo Álbum del Año por LUX.

La competencia por los Grammy promete ser reñida. Raye lidera con once candidaturas, seguida de Rosalía con nueve, mientras que Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers consiguieron siete nominaciones cada una.

La 69.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, donde se conocerá si Rosalía logra convertir sus nominaciones en nuevos gramófonos dorados y continúa ampliando su trayectoria internacional.