type here...
Buscar
29.7 C
Managua
viernes, septiembre 19, 2025
Farándula

“Qué tienen tus ojos….?” fallece Yaco Monti, leyenda de la música romántica argentina

Por Stephanie Santana
Lectura: 1 minuto(s)

El emblemático cantante y actor argentino Yaco Monti falleció ayer jueves en Buenos Aires a los 80 años de edad, tras una larga enfermedad.

Nacido como Julio César Eugenio, Monti fue una figura clave de la balada romántica y del folclore cuyano en Argentina y en toda América Latina.

Su carrera despegó en la década de los 60 con el éxito «Siempre te recordaré», que se grabó en más de 70 versiones y en diferentes idiomas.

Otros de sus temas más populares incluyen “Qué tienen tus ojos”, «Volveré a San Luis», «Un dolor de adiós» y «Te quiero, te quiero».

Además de su carrera musical, Yaco Monti también participó en películas argentinas como Escala musical y Escándalo en la familia.

La noticia fue confirmada por sus hijos, Facundo y Jonathan, quienes también se dedican a la música.

En redes sociales, su hijo Facundo escribió: «Viejo querido, te vas de gira y me dejas el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido».

Su partida deja un gran vacío en el mundo de la música, donde su voz y sensibilidad artística permanecerán en el corazón de sus seguidores.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456