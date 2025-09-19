“Qué tienen tus ojos….?” fallece Yaco Monti, leyenda de la música romántica argentina

El emblemático cantante y actor argentino Yaco Monti falleció ayer jueves en Buenos Aires a los 80 años de edad, tras una larga enfermedad.

Nacido como Julio César Eugenio, Monti fue una figura clave de la balada romántica y del folclore cuyano en Argentina y en toda América Latina.

Su carrera despegó en la década de los 60 con el éxito «Siempre te recordaré», que se grabó en más de 70 versiones y en diferentes idiomas.

Otros de sus temas más populares incluyen “Qué tienen tus ojos”, «Volveré a San Luis», «Un dolor de adiós» y «Te quiero, te quiero».

Además de su carrera musical, Yaco Monti también participó en películas argentinas como Escala musical y Escándalo en la familia.

La noticia fue confirmada por sus hijos, Facundo y Jonathan, quienes también se dedican a la música.

En redes sociales, su hijo Facundo escribió: «Viejo querido, te vas de gira y me dejas el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido».

Su partida deja un gran vacío en el mundo de la música, donde su voz y sensibilidad artística permanecerán en el corazón de sus seguidores.