Nueva canción de Ángela Aguilar le sacó hasta los mocos a Cristian Nodal

Aunque Ángela Aguilar no dijo claramente que la canción “El Equivocado” estuviera dedicada a su esposo, Christian Nodal “se puso el saco” y se la apropió, y reaccionó con las emociones a flor de piel al escucharla y ver el video musical que la acompaña y que grabaron juntos.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela. Me siento muy orgulloso de ella”, explicó Christian Nodal en una entrevista en la que el intérprete de “Botella tras botella” habló de la madurez artística que su esposa, Ángela Aguilar, ha demostrado con su más reciente disco de estudio.

“Nadie se va como llegó” es el título del nuevo álbum de Ángela, que será lanzado el 22 de mayo y del cual ya se estrenaron dos canciones, la que da nombre al disco, escrito por la actriz Fabiola Guajardo, y “El Equivocado”, que habla de “una” historia de amor que, naturalmente, tiene dedicatoria para Nodal.

Al hablar del más reciente trabajo musical de Ángela Aguilar, Christian Nodal destacó con mucho orgullo lo que este proyecto implicó para su esposa. “El álbum lo hizo ella solita y también desde un lado mucho más maduro, desde un lado donde creo que van a poder sentirla”,

Asimismo, al hablar sobre el tema que le dedicó dejó ver cuán sensible se sintió por el trabajo de Ángela. “Cuando me mostró la canción de ‘El Equivocado’ a mí, me tocó profundamente el corazón”, aseguró, además de confesar que la producción le sacó lágrimas y hasta los mocos.