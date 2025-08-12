Marisela, “La dama de Hierro”, se encuentra en reposo por agresiva neumonía

La cantante, actriz y empresaria Marisela Esqueda, de 59 años, mejor conocida como Marisela o «La Dama de Hierro», está atravesando una complicada recaída de salud debido a un agresivo cuadro de neumonía que la mantiene en reposo absoluto.

La artista, ícono de la balada romántica en español, preocupó a sus seguidores tras darse a conocer que su estado físico se ha visto afectado en los últimos días.

Fuentes cercanas a la intérprete confirmaron que la neumonía ha requerido atención médica constante, obligándola a suspender temporalmente sus compromisos profesionales.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su tratamiento, se sabe que está siendo monitoreada por especialistas y que permanece en recuperación.

Marisela aún no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que, una vez estabilizada, comparta más información sobre su estado y sus planes a futuro.

Mientras tanto, el mundo de la música permanece atento a su evolución, esperando verla nuevamente en los escenarios que ha conquistado por décadas.

Nacida en Los Ángeles, California, Marisela se convirtió en una figura emblemática de la música romántica en los años 80 y 90.

Su estilo inconfundible, su voz melancólica y su presencia escénica la posicionaron como una de las artistas más queridas del género.

Canciones como Sin él, Enamorada y herida y La pareja ideal, esta última junto a Marco Antonio Solís, marcaron generaciones y continúan siendo parte del repertorio sentimental de miles de personas.