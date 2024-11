Lágrimas y Recuerdos: Ex Integrantes de One Direction en el funeral de Liam Payne

El 20 de noviembre de 2024, la comunidad musical y los fans de todo el mundo se unieron para despedir a Liam Payne, ex integrante de One Direction, quien falleció trágicamente el 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina. El funeral se llevó a cabo en la iglesia de St Mary’s en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, y fue un evento cargado de emoción y recuerdos.

Entre los asistentes se encontraban los ex compañeros de Liam en One Direction: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Esta reunión marcó la primera vez que los cuatro miembros del grupo se veían juntos desde su separación en 20161. La presencia de estos íconos del pop demostró el profundo afecto y respeto que sienten por su amigo y compañero de banda.

El funeral fue un evento íntimo, condecorado con flores blancas y velas. El ataúd de Liam fue trasladado en un carruaje tirado por caballos, adornado con tributos florales que decían «son» (hijo) y «daddy» (papi)2. La ceremonia contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y fans que querían rendir un último homenaje al talentoso cantante.

Harry Styles llegó primero al lugar, seguido por Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik. Cada uno de ellos mostró su apoyo y solidaridad, abrazando a los familiares de Liam y compartiendo momentos emotivos1. La expareja de Liam, Cheryl Tweedy, y su hijo de nueve años, Bear, también estuvieron presentes, junto con Kate Cassidy, su última novia.

El funeral de Liam Payne no solo fue un momento de despedida, sino también una oportunidad para que los ex integrantes de One Direction recordaran los momentos compartidos y el legado que dejó en la música y en la vida de quienes lo conocieron