Farándula

La vida de Rocío Dúrcal llegará a la pantalla en un documental y una serie

Por Quique GonCan
Lectura: 1 minuto(s)

Estas producciones se suman al anuncio, en septiembre de 2024, de una película sobre la vida de Dúrcal

La productora española Buendía Estudios anunció este miércoles que alista un documental y una serie sobre la cantante Rocío Dúrcal, nacida en España, junto a la firma Sony Music México, lo que se suma a una película anunciada el año pasado.

«Buendía Estudios y Sony Music México nos unimos en un gran proyecto dedicado a Rocío Dúrcal», reveló la productora en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió primero durante un panel en el Iberseries & Platino Industria, que se denomina como la «mayor cita industrial del audiovisual iberoamericano», en Madrid.

«Hemos anunciado el desarrollo y la producción de una serie de ficción y una serie documental dedicado a Rocío Dúrcal: un icono que trasciende generaciones», concluyó Buendía Estudios sin más detalles.

Estas producciones se suman al anuncio, en septiembre de 2024, de una película sobre la vida de Dúrcal que saldrá dos décadas después de su muerte y explorará su carrera musical, su impacto en la música latina y su relación con el género regional mexicano.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456