martes, agosto 26, 2025
Farándula

Fallece Manuel de la Calva, cofundador del emblemático Dúo Dinámico

Por Stephanie Santana
El mundo de la música española está de luto tras la muerte de Manuel de la Calva, a los 88 años, conocido por ser la mitad del icónico Dúo Dinámico, su fallecimiento fue confirmado por su compañero de toda la vida, Ramón Arcusa, quien lo describió como el «alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo».

De la Calva padecía de fibrosis pulmonar, una enfermedad diagnosticada hace aproximadamente tres años.

Junto a Ramón Arcusa, fundó el Dúo Dinámico en 1958, una agrupación que se convertiría en pionera del pop español con éxitos inolvidables como “Esos ojitos Negros”, «Quince años tiene mi amor» y «Resistiré», este último convertido en un himno de esperanza durante la pandemia.

Además de su carrera como intérprete, Manuel de la Calva fue un prolífico compositor y productor que trabajó con grandes figuras como Julio Iglesias y Nino Bravo.

Su legado en la música española fue reconocido con múltiples galardones, incluyendo el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2014. Su voz y su talento seguirán resonando en la historia de la música.

