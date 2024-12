Eugenio Derbez se disculpa públicamente con Selena Gomez tras críticas a su actuación en «Emilia Pérez»

Eugenio Derbez se ha disculpado públicamente con Selena Gomez después de las duras críticas que realizó sobre su actuación en la película Emilia Pérez. Las declaraciones del actor mexicano, que rápidamente se volvieron virales, provocaron una gran reacción en redes sociales.

Tras el revuelo, Derbez utilizó su cuenta oficial de TikTok para expresar su arrepentimiento. Afirmó que sus comentarios fueron «indefendibles» y que no van en línea con lo que él siempre ha promovido: la unidad y el apoyo dentro de la comunidad latina.

En su mensaje, Derbez expresó: «Me disculpo sinceramente por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas». A pesar de su arrepentimiento, el actor reconoció que las palabras que lanzó contra la cantante no tenían justificación, y dejó claro que entiende si Selena Gomez no decide perdonarlo.

El conflicto entre Derbez y Gomez surgió durante una entrevista en la que el actor opinó sobre Emilia Pérez, un filme que ha tenido un buen recibimiento por parte de la crítica, pero que para él, la actuación de Selena fue «indefendible».

Derbez argumentó que al ser filmada en español, Selena no pudo darle profundidad a su personaje, lo que generó una reacción negativa en redes sociales y un tenso intercambio de opiniones entre los dos artistas. Selena, por su parte, defendió su trabajo y le respondió de manera respetuosa, asegurando que dio lo mejor de sí misma en la película.

La disculpa de Derbez llega después de que muchos usuarios de redes sociales lo atacaran por sus comentarios, y algunos pidieran que sea tan crítico con el trabajo de sus hijos como lo fue con el de Selena. A pesar de las críticas, Derbez finalizó su mensaje de disculpa con una reflexión sobre la lección aprendida.

«Aunque entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, que sepas que vienen del corazón», concluyó el actor, dejando abierta la posibilidad de que la cantante no acepte sus disculpas, pero reiterando su respeto hacia ella y su carrera.