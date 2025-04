Elthon John estrena su nuevo álbum “Who Believes in Angels?

El cantante británico Elton John, la leyenda viviente de la música, lanzó su esperado nuevo álbum titulado Who Believes in Angels?.

Este trabajo marca un hito especial, ya que es una colaboración con Brandi Carlile, una de las artistas más influyentes de la escena actual.

El álbum consta de diez temas cuidadosamente elaborados, de los cuales ocho han sido coescritos por Elton y Brandi, mostrando una perfecta armonía entre sus estilos.

Además, cada uno aporta una pieza en solitario, añadiendo un toque personal al álbum.

Bajo la producción del galardonado Andrew Watt, conocido por trabajar con figuras como Ozzy Osbourne y Post Malone, el álbum combina la icónica esencia de Elton con los matices frescos y modernos de Brandi.

Las letras, profundamente emotivas y reflexivas, son obra del legendario Bernie Taupin, quien ha sido el inseparable colaborador de Elton a lo largo de su carrera.

El título, Who Believes in Angels?, es un tributo sincero a los «ángeles» del rock & roll que han inspirado tanto a Elton como a generaciones de músicos y fans.

En este homenaje, se evocan figuras como Tina Turner y Little Richard, celebrando sus vidas y sus invaluables contribuciones al mundo de la música.

Además, como parte de la celebración, Elton y Brandi han organizado un evento especial: An Evening with Elton John and Brandi Carlile.

Este concierto promete ser un espectáculo único, lleno de emoción y sorpresas, que se transmitirá el 6 de abril en CBS y estará disponible para streaming en Paramount+.